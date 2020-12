- Można powiedzieć, że umowa jest gotowa od miesiąca - przyznał Aurelio De Laurentiis, pytany o nowy kontrakt dla Gennara Gattuso. Włoski właściciel potwierdził tym samym informacje włoskich mediów i wszystko wskazuje na to, że popularny "Rino" nadal będzie prowadził Napoli. Piłkarzami "Azzurrich" są Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Crotone - SSC Napoli 0-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A FC Crotone - SSC Napoli 0-4 w meczu 10. kolejki Serie A. Asysta Piotra Zielińskiego

Prezydent Napoli Aurelio De Lauretniis potwierdził medialne doniesienia. Włoch przyznał, że nie ma żadnych problemów z kontraktem Gennara Gattuso i zostanie on przedłużony.



- Można powiedzieć, że umowa jest gotowa od miesiąca, teraz trzeba ją jedynie odpowiednio przelać na papier - powiedział De Laurentiis, cytowany przez "Casanapoli.net".



Brak oficjalnej informacji o przedłużeniu kontraktu z trenerem potęgowało medialne doniesienia. Wszyscy w klubie mają bowiem w pamięci zamieszanie z kontraktem Arkadiusza Milika, które finalnie doprowadziło do sporu z klubem.



Nowa umowa dla włoskiego trenera ma obowiązywać do 2023 roku i jest w niej przewidziane ewentualne przedłużenie o kolejny rok. Gattuso na jej mocy ma zarabiać 2 miliony euro za sezon (obecnie Włoch zarabia 15, miliona euro).



