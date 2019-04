Obrońca AC Milan Davide Calabria nie zagra do końca sezonu z powodu złamania lewej nogi, którego doznał w środowym półfinale piłkarskiego Pucharu Włoch z Lazio Rzym 0-1. Napastnikiem klubu z Mediolanu jest Krzysztof Piątek.

Zdjęcie Davide Calabria w meczu z Lazio Rzym /AFP

Jak poinformował Milan, Calabria doznał złożonego złamania kości strzałkowej w lewej nodze. Następne prześwietlenie zaplanowano za około miesiąc. To oznacza, że 22-letni obrońca może nie zagrać w mistrzostwach Europy do lat 21. Turniej odbędzie się we Włoszech i San Marino w dniach 16-30 czerwca. Reprezentacja Włoch będzie jednym z rywali Polaków w grupie A.

Po 33 kolejkach Serie A Milan z dorobkiem 56 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale taki sam dorobek ma piąta Atalanta Bergamo, której zawodnikiem jest Arkadiusz Reca. Do zakończenie rozgrywek ligowych pozostało pięć kolejek. W niedzielę Milan zagra na wyjeździe z Torino.



