Serie A. Dani Alves: Rok w Juventusie był najgorszym w mojej karierze

Na dość niespodziewanie wyznanie zdecydował się Dani Alves. Brazylijski zawodnik przyznał, że z perspektywy czasu bardzo źle ocenia transfer do Juventusu Turyn.

Dani Alves jest kojarzony przede wszystkim z Barceloną, gdzie odnosił największe sukcesy sportowe. Prawy obrońca spędził tam osiem lat, trzykrotnie wygrywając Ligę Mistrzów, a sześciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii.

W 2016 roku przeniósł się do Juventusu Turyn i w teorii zaliczył bardzo udany sezon. Był podstawowym zawodnikiem mistrza Italii, zdobył też Puchar Włoch, a w Lidze Mistrzów dotarł aż do finału...



- Rok spędzony w Juventusie był najgorszym w mojej karierze - ocenia jednak sam Alves. I tłumaczy dlaczego tak uważa.



- Musiałem wymyślić siebie na nowo. Chciałem, by było tak jak w Barcelonie, ale było zupełnie inaczej. Każdy, kto opuszcza Barcelonę, później tego żałuje - dodał defensor.



Brazylijczyk w "Starej Damie" wytrzymał tylko rok, po czym przeniósł się do Paris Saint-Germain. Po dwóch latach we Francji latem 2019 roku wrócił do rodzinnej Brazylii, gdzie w wieku 37-lat kontynuuje swoją karierę jako zawodnik Sao Paulo.



Co ciekawe, w ojczystej lidze Alves gra z numerem 10 i występuje najczęściej jako środkowy lub ofensywny pomocnik. W 50 meczach dla Sao Paulo zdobył osiem bramek i zaliczył sześć asyst.

