Napastnik Milanu Patrick Cutrone uważa, że z powodzeniem mógłby grać u boku Krzysztofa Piątka jako drugi napastnik. Dotychczas 21-letni Włoch był zmiennikiem Polaka i tylko raz trener Gennaro Gattuso zdecydował się od pierwszej minuty zagrać dwójką napastników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - Lazio 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Choć Cutrone od początku sezonu był drugim napastnikiem Milanu, to od czasu, gdy Krzysztof Piątek zastąpił Gonzalo Higuaina, jego akcje w mediolańskiej drużynie zdecydowanie spadły. W ciągu 20 pierwszych kolejek Serie A, gdy Higuain był napastnikiem Milanu, Cutrone w wyjściowym składzie znalazł się ośmiokrotnie. Pięć razy razem z Higuainem.

Reklama

Minęło 12 kolejek od kiedy do klubu przyszedł Piątek, a Cutrone w tym czasie od pierwszej minuty zagrał jedynie dwukrotnie. Za pierwszym razem - przeciwko Napoli, zaledwie trzy dni po finalizacji transferu Piątka, za drugim - przeciwko Udinese, gdy Gattuso zdecydował się na grę dwójką napastników. Co gorsza, od kiedy w Milanie jest Piątek, Cutrone ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

Włoski napastnik zdaje sobie sprawę, że przy obecnej dyspozycji - swojej i Piątka - nie ma szans na wyprzedzenie byłego zawodnika Genoi w hierarchii. Jego nadzieją jest przekonanie Gattuso, że warto stawiać na system z dwójką napastników.

- Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby przekonać do siebie trenera. To normalne, że chcę grać. Mam świetny kontakt z Piątkiem. Pokazaliśmy, że możemy grać razem - mówił 21-letni napastnik w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".



Cutrone zaznaczał też, że w drużynie panuje zdrowa atmosfera, a on sam doskonale rozumie się z Polakiem.

- Dobrze się rozumiemy, co pokazaliśmy już na boisku. Podczas treningów dużo wspólnie żartujemy - stwierdził snajper Milanu.

Czy Gattuso w najbliższej kolejce zdecyduje się na grę dwójką napastników? Początek meczu Parma Calcio - AC Milan w Wielką Sobotę o godzinie 12.30.



WG

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy