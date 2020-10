Cristiano Ronaldo może mieć problemy. Włoski minister sportu Vincenzo Spadafora przyznał, że przeciw Portugalczykowi toczy się śledztwo w sprawie możliwego złamania protokołu medycznego, związanego z pandemią koronawirusa.

Ronaldo otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa 13 października, gdy przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii.



As Juventusu nie pozostał jednak w hotelu, gdzie zakwaterowani byli także jego koledzy z kadry, lecz wrócił do Turynu i to właśnie tam poddał się kwarantannie.

To wydarzenie oburzyło włoskiego ministra sportu, który zarzucił CR7 łamanie koronawirusowych obostrzeń. Juventus stwierdził, że wszystko odbyło się zgodnie z protokołem i to samo utrzymywał sam zawodnik. To nie wystarczyło, by przekonać Spadaforę do swoich racji. W niedzielę przedstawiciel włoskiego rządu przyznał na antenie rozgłośni "Rai 3", że przeciwko Portugalczykowi prowadzone jest dochodzenie.

- Cristiano Ronaldo nie przestrzegał protokołu. Prokuratura Generalna prowadzi śledztwo, które ma to udowodnić - stwierdził Spadafora. - Wirus nauczył nas wszystkich, że nikt nie może być zwolniony z pewnych obowiązków - dodał.



W niedzielę - pod nieobecność CR7, który wciąż nie wrócił do gry - Juventus kolejny raz stracił punkty w Serie A, remisując 1-1 z Hellasem Werona .



