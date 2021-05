Odejdzie czy nie odejdzie? To pytanie zadają sobie pytanie Juventusu, zastanawiając się jaką decyzję podejmie po zakończeniu sezonu Cristiano Ronaldo. W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie, sugerujące, że słynny Portugalczyk szykuje się do przeprowadzki. Widać na nim, jak luksusowe samochody gwiazdora "Starej Damy" są przygotowywane do transportu przy użyciu specjalnie przygotowanej lawety.

Kwestia ewentualnego transferu CR7 wybiegła już daleko poza medialną polemikę. Głos w tej sprawie zabrała już bowiem nawet... mama piłkarza, która sugerowała, że odwiedzi syna, by namówić go na powrót do Sportingu ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Nie wiemy, czy interwencja Marii Dolores dos Santos Aveiro doszła już do skutku. Najnowsze wieści z Półwyspu Apenińskiego zdają się jednak przemawiać za tym, że Ronaldo szykuje się do zmiany miejsca zamieszkania.



Cristiano Ronaldo szykuje się do przeprowadzki?

Portal "Per Sempre Calcio" opublikował nagranie, na którym widać jak ekskluzywne samochody Portugalczyka wjeżdżają na lawetę. Oczywiście sam film nie musi rzeczywiście przedstawiać aut piłkarza "Juve", lecz jego autentyczność potwierdził... sąsiad CR7 Luciano Saroglia.



- Gdy Ronaldo przybył tutaj trzy lata temu, przyjechały dwie ciężarówki, aby rozładować jego samochody. Ostatniej nocy, około 23.30, załadowano na lawety część jego floty. Widzieliśmy Portugalczyka sprawdzającego samochody i kontrolującego całą akcję. To nie przeprowadzka do innej części miasta - powiedział mężczyzna w rozmowie z rozgłośnią Radio Punto Nuovo.



Wygląda więc na to, że Ronaldo rzeczywiście planuje zmienić barwy klubowe. Pytanie brzmi, kto zostanie jego nowym pracodawcą?



