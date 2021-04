Cristiano Ronaldo nie zdobył bramki w niedzielnym meczu Juventusu, co bardzo rozzłościło atakującego "Starej Damy". Po zakończeniu wygranego przez turyńczyków starcia Portugalczyk rzucił klubową koszulkę na murawę.

Serie A. Juventus Turyn - Genoa CFC 3-1.

Juventus zdecydowanie nie dominował w meczu z Genoą, lecz finalnie "Stara Dama" pokonała niżej notowanego rywala 3-1. Bramki dla ekipy z Turynu zdobyli Dejan Kulusevski, Alvaro Morata oraz Weston McKennie.



CR7 był bliski trafienia do siatki, lecz piłka po jego strzale trafiła w słupek, a dopiero po chwili Morata wpakował ją do bramki.



Po zakończeniu starcia kamery uchwyciły, jak Portugalczyk rzucił koszulkę Juventusu na murawę.

Cristiano Ronaldo nie wytrzymał! Jest reakcja trenera

Do całego zajścia podczas pomeczowej konferencji prasowej odniósł się trener ekipy z Turynu Andrea Pirlo. - To normlane, że Ronaldo zawsze chce trafić do siatki, zwłaszcza kiedy mecz nie szedł po naszej myśli. On jest mistrzem i zawsze chce zostawić swój znak - powiedział Włoch, cytowany przez "Goal".



CR7 znajduje się ostatnio w bardzo dobrej strzeleckiej dyspozycji. Reprezentant Portugalii łącznie zdobył 32 bramki w 37 spotkaniach (wszystkie rozgrywki) w tym sezonie.

To nie pierwsze podobne zajście z udziałem Portugalczyka w roli głównej. W czasie minionej przerwy reprezentacyjnej CR7 rzucił po meczu opaskę kapitana. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję sędziego i nieuznanego gola atakującego.



PA