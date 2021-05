Sensacyjna decyzja Andrei Pirlo! Trener Juventusu Turyn postanowił, że Cristiano Ronaldo decydujący o awansie do Ligi Mistrzów mecz z Bologną rozpocznie na ławce rezerwowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Bologna -Juventus zapowiedź meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Tą decyzją Pirlo zszokował chyba wszystkich kibiców "Starej Damy". Na razie Juventus nie odniósł się do decyzji o posadzeniu na ławce Ronaldo - nie ma informacji o ewentualnej kontuzji, czy innych powodach wykluczających występ.



W wyjściowym składzie znaleźli się za to Alvaro Morata i Paolo Dybala. To oni będą tworzyć duet napastników.



Juventus bez Ronaldo w decydującym meczu

Reklama

To spotkanie dla Juventusu tym istotniejsze, że "Stara Dama" musi pokonać Bolognę i liczyć na potknięcie Napoli lub Milanu, by w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Pierwsi zmierzą się z Hellasem Werona, drudzy - z Atalantą Bergamo.



Zrezygnowanie z Ronaldo w kluczowym momencie może potwierdzać fatalne stosunki CR7 z klubem. W ostatnim czasie pojawiło się wiele pogłosek mówiących, że Portugalczyk opuści Juventus po sezonie - ze względu na kiepskie wyniki sportowe.

Ronaldo w tym sezonie zdobył 36 bramek w 44 meczach. W lidze dwa spotkania zaczynał na ławce rezerwowych.

Mecz od pierwszej minuty zacznie za to polski bramkarz Wojciech Szczęsny.









Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP

WG