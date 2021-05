Serie A. Cristiano Ronaldo po raz pierwszy królem strzelców

Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn z dorobkiem 29 bramek okazał się najskuteczniejszym piłkarzem włoskiej ekstraklasy w sezonie 2020/21. To dla niego pierwsze snajperskie berło w Serie A.

W ostatniej kolejce sezonu 2020/21 turyńczcy zapewnili sobie start w grupowej fazie Ligi Mistrzów. "Stara Dama" wygrała w gościnie z Bologną 4-1.



W odniesieniu zwycięstwa nie pomógł jednak Cristiano Ronaldo. Mimo że był w pełni sił, cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Była to suwerenna decyzja trenera Andrei Pirlo.



Wiele wskazuje na to, że najbliższego lata Portugalczyk zmieni klubowe barwy. Trzy sezony spędzone w stolicy Piemontu okazały się rozczarowaniem dla obu stron.



W 2018 roku kapitan wciąż aktualnych mistrzów kontynentu przybywał do Turynu po to, by pomóc w podboju Europy. Z nim w składzie nie udało się wygrać Ligi Mistrzów, a w tym sezonie Juventus wyższość rywali musiał uznać również na krajowym podwórku.





Czołówka klasyfikacji strzelców:

Ronaldo (Juventus) - 29 bramek

Lukaku (Inter) - 24

Muriela (Atalanta) - 22

Vlahović (Fiorentina) - 21

Immobile (Lazio), Simy (Crotone) - 20



