Cristiano Ronaldo już niebawem może zostać bohaterem kolejnego głośnego transferu! Jak informuje portal Goal.com, Juventus zamierza wystawić Portugalczyka na sprzedaż w najbliższym letnim okienku transferowym.

Po pokonaniu koronawirusa Ronaldo imponuje formą - w trzech meczach strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.

To może być jednak jego ostatni sezon w barwach "Starej Damy". Goal.com donosi, że latem CR7 trafi na listę transferową i może zmienić klub.



Juventus chce wykorzystać ostatnią szansę na sprzedaż Portugalczyka - którego umowa wygasa w 2022 roku - by odzyskać chociaż część kwoty zainwestowanej w jego sprowadzenie. Przypomnijmy, że "Juve" kupiło CR7 za 117 mln euro.



Działacze "Starej Damy" mają być także przekonani, że wiązanie długoterminowych planów z gwiazdorem z Madery może być ryzykowne. W lutym skończy on bowiem 36 lat.

Mimo upływającego czasu Ronaldo wciąż udowadnia jednak swoją wartość i jeśli rzeczywiście latem znajdzie nowego pracodawcę, będzie to jeden z najgorętszych transferów roku.



