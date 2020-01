Mimo 34 lat, Cristiano Ronaldo wciąż zachwyca i zdumiewa swoim przygotowaniem fizycznym oraz atletyczną sylwetką. Nie jest to efekt przypadku, lecz mozolnej pracy i niezwykłych zwyczajów Portugalczyka.

Dietę i nawyki piłkarza opisali dziennikarze brytyjskiego "Daily Mail". To właśnie przywiązywanie wagi do szczegółów i obsesja w dążeniu do doskonałości, pomogły dotrzeć słynnemu CR7 na piłkarski szczyt.

Istotną rzeczą dla byłej gwiazdy Realu Madryt jest dieta. Ronaldo je małymi porcjami, lecz często - co trzy lub cztery godziny, by zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne organizmu oraz wspierać metabolizm. Na stole asa Juventusu królują: pełnoziarniste pieczywo, świeże owoce, tosty z awokado, niskotłuszczowe jogurty i mięso z kurczaka.

Oprócz jedzenia, bardzo ważna w życiu każdego sportowca jest także regeneracja. Ronaldo dba o nią w wyjątkowy sposób. Jak donoszą Brytyjczycy, CR7 zamiast ośmiogodzinnego snu, wybiera pięć półtoragodzinnych drzemek w ciągu dnia. Mówi się, że podobną technikę snu stosował niegdyś sam Leonardo da Vinci.

Jakkolwiek dziwna może wydawać się praktyka Portugalczyka, przynosi ona zamierzony efekt. W sześciu ostatnich meczach Serie A Ronaldo strzelił dziewięć goli i zanotował jedną asystę. Zdumiał wszystkich zwłaszcza w starciu z Sampdorią, gdy uderzył głową piłkę zawieszoną na wysokości 2,56 m.

