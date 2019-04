Cristiano Ronaldo czuje się osamotniony w ofensywie Juventusu i doradza klubowi, aby pozyskał jego rodaka. Joao Felix ma dopiero 19 lat, ale już zwrócił na siebie uwagę piłkarskiego świata. Czy po przejściu do Juve wzmocniłby jego siłę rażenia?

Zdjęcie Joao Felix błyszczy w Benfice /AFP

Trudno się dziwić, że CR7 nie czuje wystarczającego wsparcia w ofensywie "Starej Damy". Paulo Dybala nie błyszczy jak dawniej, na dodatek przyplątała się mu kontuzja. Wokół 32-letniego Maria Mandżukicia też trudno budować przyszłość. Kolekcjonowanie rok po roku mistrzostwa kraju nie może być szczytem marzeń dla klubu, który sprowadził Ronalda za 105 mln euro właśnie po to, by podbić Europę, a nie tylko Włochy.

Reklama

Felix ma 19 lat i notuje dobry sezon. W 39 meczach Benfiki strzelił 18 bramek, a przy 10 asystował, był jednym z liderów reprezentacji Portugalii do lat 21, która w barażu o udział w ME nie sprostała "Biało-Czerwonym". Dla Jao nie jest to żaden problem, gdyż bywa już powoływany do seniorskiej reprezentacji, która od 5 czerwca będzie gospodarzem finałowego turnieju Ligi Narodów A.

Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, że Joao ma tego samego agenta, co CR7 - Jorge’a Mendesa.

Dla Juventusu problem może być jeden - klauzula odstępnego Feliksa. Benfica zabezpieczyła się dosyć solidnie. Jeśli ktoś będzie chciał pozyskać jej diament, musi wyłożyć 120 mln euro. Wśród klubów, które są zainteresowane Feliksem padają nazwy takie jak: Manchester City, Real Madryt, Manchester United, FC Barcelona, a nawet Atletico Madryt. Trudno uwierzyć, by ekipa Diego Simeone była skłonna szarpnąć się na taki wydatek, wobec niepowodzenia jej największego w historii transferu. Na Thomasa Lemara z Monaco "Los Colchoneros" wydali 72 mln euro, a pochodzący z Gwadelupy Francuz w 38 meczach zdobył zaledwie trzy bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napoli - Atalanta. Milik milimetry od gola! (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports