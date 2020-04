Włoska Liga Piłkarska poinformowała w opublikowanym w czwartek komunikacie, że zastosuje się do decyzji władz państwowych, jeśli one zdecydują, żeby nie wznawiać już rozgrywek w sezonie 2019/20.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier Włoch podał wstępne daty powrotu sportowców do treningów. Wideo © 2020 Associated Press

Liga i kluby wielokrotnie nalegały na rozegranie ostatnich kolejek, ale w środę minister sportu Vincenzo Spadafora oświadczył, że "droga do kontynuowania rozgrywek" wydaje mu się "coraz węższa" i że "należałoby pójść śladem Francji i Holandii, które odwołały resztę sezonu".

Reklama

"Jeżeli będzie możliwe wznowienie sezonu przy respektowaniu norm i procedur sanitarnych, to dobrze. Jeżeli nie, zastosujemy się ściśle, tak jak zawsze, do decyzji rządowych" - powiedział prezes Ligi Paolo Dal Pino.



W środę prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gravina zapewnił, że "nigdy nie podpisze się pod zakończeniem rozgrywek ligowych", bo to "oznaczałoby śmierć włoskiego futbolu" i straty szacowane na 700 do 800 mln euro.



Ostatni mecz w Serie A przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa rozegrano 9 marca. W planach był powrót piłkarzy do treningów od 4 maja i kontynuowanie sezonu pod koniec maja lub na początku czerwca.



We Włoszech przedwcześnie zakończono już m.in. rozgrywki siatkarskie, w piłce ręcznej i rugby. W kraju stwierdzono dotychczas ponad 200 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem oraz ponad 27 tys. zgonów.

Zdjęcie Prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gravina / AFP