Transfer Arkadiusza Milika do Interu Mediolan nadal jest jedną z najczęściej podawanych przez włoskie media informacji transferowych. Jej słuszność ma potwierdzać kolejny ruch "Nerazzurri". Włodarze i trener klubu mają nie pokładać już nadziei w młodym napastniku Andrei Pinamontim, co zwolniłoby miejsce dla reprezentanta Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cagliari - Inter Mediolan 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak twierdzą dziennikarze "Corriere dello Sport", po odpadnięciu Interu z Ligi Mistrzów, w klubie może dojść do roszad. Ekipa z Mediolanu nie ma zamiaru odpuszczać zimowego okienka transferowego, lecz przyjście nowych zawodników, musi równać się odejściem niektórych graczy obecnie występujących dla "Nerazzurrich".



Jednym z nich ma być 21-letni napastnik Andrea Pinamonti, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Genoi. Trener Interu Antonio Conte nie jest przekonany czy Włoch jest już gotowy na grę, a rosnąca presja wyników skłania go do wyboru bardziej doświadczonego atakującego.



Wszystkie tropy prowadzą włoskie media do Milika. Inter już od dłuższego czasu stara się pozyskać reprezentanta Polski, a Conte widzi w nim dobrego zmiennika dla Romelu Lukaku.



"Corriere" dodaje, że także Milik i Napoli mają świadomość konieczności działań. Napastnik walczy bowiem o miejsce w składzie na najbliższe mistrzostwa Europy, a drużyna spod Wezuwiusza może stracić zawodnika już za darmo w lutym.



W kontekście transferu polskiego atakującego ostatnio sporo mówiło się również o możliwości przenosin do Atletico Madryt. Pozostanie w Serie A ma jednak wydawać się bardziej prawdopodobną możliwością.



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!

Reklama

PA