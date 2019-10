Claudio Ranieri został trenerem piłkarzy Sampdorii Genua, zastępując na tym stanowisku zwolnionego w poniedziałek Eusebio Di Francesco. Zadebiutuje w nowej roli 20 października w dniu swoich 68. urodzin. W Sampdorii występują kadrowicze Bartosz Bereszyński i Karol Linetty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Hellas Werona - Sampdoria Genua 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Reklama

Według włoskich mediów podpisał kontrakt do 2021 r.

20 października, po przerwie na mecze reprezentacji w eliminacjach ME 2020, Sampdoria podejmie w 8. kolejce ekstraklasy AS Roma, klub, w którym Ranieri był trenerem od marca do czerwca, zastępując wiosną właśnie Di Francesco.

Pod wodzą Di Francesco zespół z Ligurii doznał w tym sezonie sześciu porażek w siedmiu meczach i zajmuje ostanie miejsce w tabeli mając jedynie trzy punkty po siedmiu kolejkach.

Ranieri wcześniej osiągał sukcesy w lidze włoskiej (mistrzostwo z Cagliari w 1989 r.), a ostatnio w lidze angielskiej, gdy w 2016 roku poprowadził Leicester City do sensacyjnego mistrzostwa na Wsypach. Po sezonie 2015/16 został uznany najlepszym jej szkoleniowcem.