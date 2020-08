Słynny napastnik Ciro Immobile podpisał nowy pięcioletni kontrakt z Lazio Rzym. 30-letni zawodnik w ostatnim sezonie zdobył Złotego Buta dla najlepszego strzelca europejskich lig. Immobile zdobył 36 bramek o dwie więcej od Roberta Lewandowskiego.

Nowa umowa Immobile z Lazio obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i jest w niej opcja przedłużenia o 12 miesięcy.

30-letni napastnik będzie teraz zarabiał 4 miliony euro za sezon plus bonusy.



Immobile w Lazio czuje się znakomicie, o czym świadczy choćby poprzedni sezon, w którym strzelił aż 36 goli. Tym samym zdobył Złotego Buta dla najlepszego snajpera ligi europejskich. Na finiszu rozgrywek wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Polak w sezonie 2019/2020 w Bundeslidze zdobył 34 bramki.



Kariera Immobile jest pełna wzlotów i upadków. Na szerokie wypłynął grając w Torino. Z tego klubu trafił do Borussii Dortmund. Wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Na Signal Iduna Park jest zawiódł oczekiwania i w 2015 roku został wypożyczony do Sevilli, ale tam też rozczarowywał.



W 2016 roku wrócił do Torino na zasadzie wypożyczenia. W Serie A wyraźnie odżył. Po zakończeniu wypożyczenia na transfer napastnika zdecydowało się Lazio i na pewno nie żałuje.

