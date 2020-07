Napastnik Lazio Rzym Ciro Immobile zaliczył hat-tricka w meczu z Hellas Verona. Rzymianie wygrali 5-1 i mają tylko punkt straty do drugiego Interu Mediolan. AS Roma praktycznie zapewniła sobie udział w Lidze Europy. W Seria A zadebiutował - występujący w SPAL - 17-letni wychowanek Pogoni Szczecin Jakub Iskra.

Lazio straciło szansę na mistrzostwo, ale na tydzień od zakończenia rozgrywek ma wciąż wiele do udowodnienia. Chce po pięciu latach ponownie stanąć na podium, a najskuteczniejszy napastnik klubu walczy w kraju o tytuł króla strzelców, a w Europie o Złotego Buta.

Immobile nie zwalnia tempa. W niedzielę wieczorem strzelił trzy gole Veronie. To dobra wiadomość dla Włocha, ale bardzo zła dla Roberta Lewandowskiego. 30-letni napastnik Lazio ma już na koncie 34 bramki, czyli tyle samo co piłkarz Bayernu Monachium. Do rozegrania we Włoszech zostały jeszcze dwie kolejki. Lazio gra u siebie ze zdegradowaną Brescią i na wyjeździe z Napoli. Immobile ma szansę powiększyć swój dorobek i przegonić kapitana reprezentacji Polski.

Po zwycięstwie z Hellas Lazio zrównało się punktami z trzecią Atalantą Bergamo i ma tylko punkt straty do drugiego Interu Mediolan.