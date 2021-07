Nie wiadomo jeszcze, czy Christian Eriksen po dramatycznych wydarzeniach Euro 2020 będzie chciał ryzykować i kontynuować swoją karierę piłkarską. Pewne jest jednak, że nie zagra już w lidze włoskiej.



Tuż po wszczepieniu mu defibrylatora, włoska "La Gazzetta dello Sport" informowała, że przepisy najprawdopodobniej nie pozwolą zawodnikowi na dalszą grę w Serie A. I to mimo ważnego kontraktu z Interem Mediolan.

Teraz doniesienia te potwierdza Francesco Braconaro, będący członkiem Technicznego Komitetu Naukowego przy Włoskiej Federacji Piłkarskiej.



Christian Eriksen nie zagra już w Serie A

- Eriksen nie może otrzymać zielonego światła na grę we Włoszech. Dopiero w przypadku usunięcia defibrylatora, co potwierdzi, że problem został zażegnany, będzie mógł wrócić do gry dla Interu - powiedział Braconaro w audycji "Radio Kiss Kiss".

Przypomnijmy, że wszczepienie defibrylatora było konieczne po tym, jak Eriksen zasłabł podczas meczu Dania - Finlandia podczas niedawnych mistrzostw Europy.



Rozgrywający reprezentacji Danii pod koniec pierwszej połowy przewrócił się bez kontaktu z rywalem. Sytuacja od początku wyglądała bardzo źle. Eriksen nie dawał znaku życia, doznał ataku serca. Pomocnik natychmiast został otoczony przez kolegów z drużyny, a służby medyczne rozpoczęły resuscytacje.



Po kilku minutach piłkarzowi udało się przywrócić funkcje życiowe. Prosto z boiska został przewieziony do szpitala w Kopenhadze.

Zdjęcie Christian Eriksen / AP Photo/Martin Meissner / Getty Images

