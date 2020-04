Dries Mertens może odejść z Napoli. Piłkarze chętnie pozyskałyby Chelsea i Inter Mediolan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów: Tak Napoli szykuje się na Barcę. Wideo © 2020 Associated Press

Mertens to jeden z najlepszych piłkarzy z Napoli. W tym sezonie, w 21 meczach Serie A zdobył sześć bramek. Tyle samo razy trafił też w siedmiu występach w Lidze Mistrzów.

Reklama

Belg jest związany z klubem z Neapolu tylko do końca czerwca. Był blisko przedłużenia umowy, ale z powodu pandemii koronawirusa przerwano rozmowy. Utkwiły więc martwym punkcie i do tej pory ich nie wznowiono. Jeśli nic się nie zmieni, to latem Mertens odejdzie za darmo.

Chętnych na pozyskanie piłkarza jest kilku. Goal.com podaje, że widziałyby go u siebie Chelsea i Inter.

Co prawda kilka dni temu Oliver Giroud przedłużył kontrakt z "The Blues", ale Frank Lampard nadal zabiega o Belga. Angielski szkoleniowiec jest wielkim fanem talentu Mertensa i zamierza na niego stawiać w nowym sezonie.

Rywalem Chelsea w walce o zatrudnienie piłkarza jest Inter. Jednak Belg raczej nie zdecyduje się na taki krok.

Ewentualne odejście Mertensa może skomplikować sytuację Arkadiusza Milika. Polakiem zainteresowany jest Juventus, ale jeśli Mertens opuści Neapol, to nasz napastnik może pozostać w klubie. Napoli nie zamierza bowiem tracić dwóch swoich gwiazd w jednym oknie transferowym.

MP



Zobacz wyniki, tabelę i najlepszych strzelców Serie A