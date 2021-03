Cesare Prandelli pożegnał się z Fiorentiną, rezygnując z funkcji trenera włoskiego klubu. Gdyby do rozstania doszło wcześniej, dziś 63-letni szkoleniowiec prawdopodobnie byłby selekcjonerem reprezentacji Polski.

Prandelli sam złożył dymisję, argumentując ją serią słabych wyników zespołu. "Fiołki" spadły dopiero na 14. miejsce w tabeli, mając zaledwie siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

"Po raz drugi opuszczam Fiorentinę. Pierwszy raz z woli innych, dziś moją decyzją" - napisał w liście do kibiców Fiorentiny Prandelli.

Oznacza to, że broniący bramki Fiorentiny Bartłomiej Drągowski wkrótce pozna nazwisko nowego trenera swojej drużyny. Jak ustaliła Interia golkiper, który ostatecznie nie znalazł uznania w oczach Paulo Sousy, mógł współpracować z Prandellim także... w narodowej kadrze.





Cesare Prandelli - niedoszły selekcjoner reprezentacji Polski

Gdy podczas jesiennych spotkań reprezentacji Polski prezes PZPN Zbigniew Boniek zaczął rozważać możliwość zmiany selekcjonera, to właśnie Prandelli był kandydatem numer jeden do zastąpienia Jerzego Brzęczka. W listopadzie Włoch podpisał jednak kontrakt z "Violą", co zablokowało jego drogę do reprezentacji Polski.



Prandelli tym razem prowadził Fiorentinę zaledwie przez pięć miesięcy. Wcześniej był jej trenerem znacznie dłużej - w latach 2005-10. Później przez cztery lata był selekcjonerem reprezentacji Włoch.

Zdjęcie Cesare Prandelli / AFP

WG