Od 23 grudnia Iachini prowadził Fiorentinę. Poprzedni sezon drużyna zakończyła na 10. miejscu.



Obecne rozgrywki zespół z Florencji rozpoczął słabo. W siedmiu meczach zdobył osiem punktów i znajduje się na dwunastym miejscu. Zarząd nie był zadowolony z pracy dotychczasowego szkoleniowca i liczy, że pod wodzą Prandellego wyniki się poprawią.



Były selekcjoner reprezentacji Włoch raz już prowadził Fiorentinę. Był to długi i owocny czas dla klubu. Prandelli był trenerem "Violi" od 2005 do 2010 roku. W tym czasie zespół grał dwukrotnie w Lidze Mistrzów. Doszedł też do półfinału Pucharu UEFA.



Teraz zarząd klubu liczy na podobne dokonania. Bramkarzem Fiorentiny jest Bartłomiej Drągowski. Golkiper nie przyjedzie na zgrupowanie kadry, bo rozpoczął 10-dniową kwarantannę.



