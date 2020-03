Klub włoskiej Serie A Cagliari zapowiedział, że jego pierwsza drużyna wznowi w poniedziałek treningi, mimo pandemii koronawiusa. Piłkarze zostaną podzieleni na małe grupy, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Włochy są krajem najbardziej dotkniętym w Europie przez rozprzestrzeniający się koronawirus. Zakażonych jest ponad 28 tys. osób, a odnotowano już prawie trzy tysiące zgonów. Serie A była pierwszą z pięciu wielkich europejskich lig krajowych, która została zawieszona.



Mimo to klub z Sardynii zapowiedział, że jest gotowy, aby wznowić trening.



"Cagliari Calcio ogłasza, że wznowienie aktywności sportowej pierwszej drużyny zaplanowano na poniedziałek, 23 marca. Sesje treningowe odbędą się poprzez podzielenie graczy na grupy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów zdrowotnych" - poinformowano w oświadczeniu.



Jednak włoski związek zawodników (AIC) przyznał niedawno, że drużyny nie powinny obecnie trenować.



"Potępiliśmy zachowanie niektórych klubów, ponieważ chcą, aby piłkarze trenowali w tych dniach. Gracze powinni pozostać w domu w obecnej sytuacji" - powiedział w poniedziałek prezes AIC Damiano Tommasi.



Tymczasem prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) Gabriele Gravina ma nadzieję, że rozgrywki Serie A mogłyby zostać wznowione 2 maja i zakończone w lipcu.



"Pracujemy nad opcją wznowienia rozgrywek 2 maja i dokończenia w lipcu, jeśli nie uda się ich zakończyć do 30 czerwca" - powiedział Gravina na antenie włoskiego radia.



Ostatni dzień czerwca to końcowa data obowiązywania kontraktów wielu piłkarzy.

