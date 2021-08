Serie A. Cagliari Calcio - Spezia. Mecz trwa

(Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5, aby być na bieżąco!)



Piłkarze Spezii przystąpili do obecnego sezonu w bardzo okrojonym składzie. Ekipa z Ligurii mogła wystawić jedynie 16 zawodników, a na pięcioosobowej ławce rezerwowych zalazło się... dwóch bramkarzy.



Sebastian Walukiewicz - podobnie jak w meczu 1. rundy Pucharu Włoch - zagrał od początku starcia. Polski defensor zaliczył powrót do składu. Pod koniec minionej kampanii nie był on pierwszym wyborem trenera.



Osłabieni goście dość niespodziewanie bardzo dobrze weszli w mecz i już w 7. minucie Emmanuel Gyasi huknął zza pola karnego, a pędząca piłka zatrzepotała się w siatce.



Cagliari nie dało się całkowicie zepchnąć do defensywy i mogło odpowiedzieć już po chwili. Walukiewicz nie wykorzystał jednak niepewnej interwencji golkipera i przeniósł piłkę wysoko ponad poprzeczką.



Z każdą kolejną minutą wzrastała optyczna przewaga gospodarzy. Zawodnicy Leonardo Sempliciego atakowali coraz odważniej, a przed końcem pierwszej połowy groźny strzał oddał Joao Pedro. Futbolówka poszybowała obok słupka.





Cagliari Calcio - Spezia 0-1, trwa I połowa

1. kolejka Włochy - Serie A

2021-08-23 18:30 | Stadion: Unipol Domus | Arbiter: Francesco Fourneau Cagliari Calcio ASD Spezia Calcio 2008 0 1 DO PRZERWY - E. Gyasi 7'

0 1 Cagliari Calcio ASD Spezia Calcio 2008 Zoet Hristov Nikolaou Erlić Amian Adou Bastoni Ferrer Maggiore Verde Gyasi Colley Cragno Walukiewicz Carboni Godín Marin Nández Henrique Strootman Pedro Deiola Pavoletti SKŁADY Cagliari Calcio ASD Spezia Calcio 2008 Alessio Cragno Jeroen Zoet Sebastian Wiktor Walukiewicz Petko Hristov Andrea Carboni Dimitrios Nikolaou Diego Godin Martin Erlić Răzvan Gabriel Marin Kelvin Amian Adou Nahitan Nandez 14′ 14′ Simone Bastoni Dalbert Henrique Chagas Estevão Salvador Ferrer Canals Kevin Strootman Giulio Maggiore João Pedro Geraldino dos Santos Galvão Daniele Verde Alessandro Deiola 7′ 7′ Emanuel Quartsin Gyasi Leonardo Pavoletti Ebrima Colley REZERWOWI Simone Aresti Ivan Provedel Boris Radunović Petar Zovko Giorgio Altare Nicolò Bertola Luca Ceppitelli Luca Vignali Charalampos Lykogiannis Samuel Mráz Gabriele Zappa Christian Gabriel Oliva Giménez Gaston Pereiro Damir Ceter Valencia Giovanni Pablo Simeone Alberto Grassi N. Cavuoti

STATYSTYKI Cagliari Calcio ASD Spezia Calcio 2008 0 1 Posiadanie piłki 70,6% 29,4% Strzały 8 4 Strzały na bramkę 3 3 Rzuty rożne 6 1 Faule 7 7 Spalone 1 2