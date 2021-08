Giovanni Cobolli Gigli, były prezydent Juventusu Turyn ostro ocenił we włoskich mediach sprowadzenie Cristiano Ronaldo do Turynu. - Zawsze byłem szczery: zakontraktowanie Ronaldo było błędem. Niemożliwością było odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w ten transfer. To wielki piłkarz, ale muszę powiedzieć otwarcie: im szybciej odejdzie, tym lepiej dla niego i dla Juventusu - oświadczył, cytowany przez "SerieANews.com".

Sam jednak jest przekonany, że wcale nie będzie o to łatwo. Dlatego liczy się z tym, że mimo wszystko Portugalczyk zostanie na razie w Turynie.

Szczęsnemu też się dostało

Cobolli Gigli odniósł się też do ostatniej straty punktów w wykonaniu Juve, czyli remisu z Udinese Calcio. Nie ukrywał rozczarowania postawą polskiego golkipera Wojciecha Szczęsnego, który zdecydowanie nie popisał się w tym spotkaniu przy akcjach bramkowych. - Byli zawodnicy, którzy popełnili bardzo poważne błędy, jak Szczęsny - wskazał były prezydent Juve. - I takie detale wpłynęły na końcowy rezultat.

JK