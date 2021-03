Serie A. Buffon zakończy karierę najpóźniej w czerwcu 2023 roku

Włoski bramkarz Gianluigi Buffon ujawnił, że planuje zakończyć karierę najpóźniej w czerwcu 2023 roku, ale nie wyklucza wcześniejszego odejścia na sportową emeryturę. 43-letni piłkarz obecnie jest rezerwowym w Juventusie Turyn. Rolę pierwszego bramkarza pełni Wojciech Szczęsny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn – Spezia Calcio 3-0. Skrót meczu (ELVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Kontrakt Buffona z mistrzem Serie A wygasa z końcem tego sezonu, a jego ewentualne przedłużenie nie zostało jeszcze uzgodnione. Na łamach “The Guardian" Włoch zapowiedział jednak, że zbliża się “znak stop", a z futbolem pożegna się najpóźniej latem 2023 roku.



“To jest maksimum, naprawdę maksimum. Ale mógłbym też przestać grać za cztery miesiące" - przyznał Buffon, mistrz świata z 2006 roku i wicemistrz Europy z 2012. W barwach Juventusu zdobył dziesięć tytułów mistrza Włoch, ale też sięgnął po mistrzostwo Francji z Paris-Saint Germain w 2019 roku.



Już kilka lat temu zapowiadał zakończenie kariery, a tymczasem w 2018 roku przeniósł się do Francji, a po powrocie ponownie podpisał umowę z “Juve".



Obecnie pierwszym bramkarzem turyńskiej drużyny jest Szczęsny, jednak Buffon jeszcze czasem pojawia się między słupkami. Niedawno zagrał np. w wygranym 3-0 spotkaniu ligowym z Crotone, z Arkadiuszem Recą w składzie. To był 655. występ Buffona, rekordzisty wszech czasów, we włoskiej ekstraklasie.