Tego się można było spodziewać. Duszan Vlahović potrzebował niespełna kwadransa, by premierowy występ w barwach Juventusu Turyn uczcić golem. Do siatki trafił w 13. minucie. Po idealnym podaniu od Paulo Dybali przelobował Lorenza Montipo i było 1-0.

W 26. minucie serbski snajper padł w polu karnym gości, ale arbiter nie zauważył przekroczenia przepisów. Do identycznej sytuacji doszło 120 sekund później i... znów skończyło się tylko na wyczekiwaniu "jedenastki".



Drużyna z Werony stosowała wysoki pressing na całej szerokości boiska. Długo przynosiło to pożądany efekt w postaci ograniczenia potencjału ofensywnego "Juve".

Reklama

Po godzinie gry było już jednak 2-0. Tym razem znakomite podanie Alvaro Moraty na gola zamienił Denis Zakaria. On również bramką uświetnił debiut w zespole z Turynu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Świetna obrona Szczęsnego! AC Milan - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Przyjezdni mogli przegrać wyżej, ale wybornie między słupkami spisywał się Montipo. Na przeciwległym krańcu murawy niewiele roboty miał Wojciech Szczęsny. Dwukrotnie musiał się wysilić po kąśliwych centrach z bocznego sektora boiska.

W 84. minucie w zespole gości pojawił się na murawie Mateusz Praszelik, co oznacza dla niego debiut w Serie A.



Dzięki zwycięstwu Juventus przeskoczył w tabeli Atalantę Bergamo i plasuje się na czwartej lokacie. Traci osiem punktów do liderującego Interu Mediolan, który ma do rozegrania mecz zaległy.





Juventus Turyn - Hellas Werona 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Vlahović (13.), 2-0 Zakaria (61)



ZOBACZ TAKŻE: