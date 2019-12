Po przyjściu do Milanu Zlatana Ibrahimovicia, przyszłość Krzysztofa Piątka jest niepewna. Polak może opuścić San Siro. Kolejny klub jest nim zainteresowany.

Choć Piątek strzelił w tym sezonie jedynie cztery bramki, to wspólnie z Theo Hernandezem jest najlepszym strzelcem Milanu. Cała drużyna "Rossonerich" prezentuje się słabo i zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A.

Jednym z piłkarzy, którzy mają pomóc wyjść z kryzysu ma być Ibrahimović. Przyjście Szweda oznacza jednak problemy Piątka, bo Szwed kosztem naszego zawodnika może wskoczyć do składu. Nie wykluczone, że Polak będzie musiał opuścić Milan, aby częściej grać.

Zainteresowanie Piątkiem wyrażają RB Lipsk i Fiorentina. Do tego grona dołączyła także Bologna. Dla Siniszy Mihajlovicia priorytetem jest pozyskanie Musy Barrowa z Atalanty Bergamo. Jeśli to się nie uda, klub może złożyć ofertę za Piątka. Sam Polak nie pali się jednak do odejścia. Najchętniej pozostałby w Milanie i powalczył o miejsce w składzie.

MP



