Serie A: Bologna FC - Genoa CFC 0-3. Cały mecz Skorupskiego, jego drużyna grała w dziewięciu

W drugim sobotnim meczu 24. kolejki Serie A Bologna przegrała z Genoą 0-3. Cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski, dzięki któremu goście nie wygrali jeszcze wyżej. Drużyna z Bolonii nie dokończyła meczu w jedenastu. Czerwoną kartką został ukarany Jerdy Schouten oraz Stefano Denswil.

Bologna po trzech wygranych spotkaniach z rzędu zbliżyła się do czołówki tabeli. Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" w zapowiedzi meczu twierdzili, że podopieczni Sinisy Mihajlovicia są w stanie powalczyć o grę w Lidze Europy.

Czuli to również kibice klubu, którzy wykupili ponad 23 tysiące biletów oraz kanadyjski właściciel klubu - Joey Saputo. Również on pojawił się na trybunach Stadio Renato Dall'Ara.

Początek meczu zdecydowanie nie porwał kibiców, którzy ten wieczór zdecydowali się spędzić na stadionie w Bolonii. Dopiero w 22. minucie Riccardo Orsolini oddał strzał z bocznej strefy boiska, lecz trafił wprost w bramkarza Genoi - Mattię Perina.

Drużyna z Ligurii mogła odpowiedzieć już po chwili. Stefano Sturaro posłał piłkę w pole karne po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Intuicyjnie uderzył ją Antonio Sanabria i zmusił do interwencji Łukasza Skorupskiego. Polski bramkarz nie dał się zaskoczyć i dobrze sparował futbolówkę.

Były bramkarz m.in. AS Romy był jednak bezradny kilka minut później. Andrea Masiello otrzymał dobre podanie z głębi boiska i zagrał w kierunku bramki Bologni. Tam najlepiej odnalazł się Adama Soumaoro i wślizgiem wepchnął futbolówkę do siatki. "Grifone" może i nie przeważali, ale udało im się wyjść jako pierwszym na prowadzenie.

Stracona bramka była początkiem problemów gospodarzy. W 32. minucie Jerdy Schouten bardzo brutalnie sfaulował Valona Behramiego. Początkowo sędzia pokazał mu żółty kartonik, ale zmienił swoją decyzję wskutek interwencji wozu VAR. Arbiter spotkania - Davide Massa ostatecznie ukarał Holendra czerwoną kartką, a "Rossoblu" musieli radzić sobie w dziesiątkę.

Goście dzisiejszego spotkania nie ruszyli gwałtownie do ataku, ale posiadali optyczną przewagę. Kilkanaście minut później, Sturaro znalazł się w dobrej sytuacji do oddania strzału zza pola karnego i huknął w kierunku bramki Bolgoni. Dobrą interwencją popisał się Skorupski, choć piłka zmierzała w środek bramki Polaka.

Podopieczni Mihajlovicia starali się nie "murować" swojego pola karnego i bardzo szybko się to zemściło. Tuż przed końcem pierwszej połowy Sanabria ruszył z kontrą. Napastnik Genoi minął kilku rywali, zszedł do boku i oddał kąśliwy strzał. Skorupski zdołał trącić piłkę, lecz nie na tyle mocno by zmienić jej tor i po chwili Paragwajczyk celebrował zdobytego gola.

Na początku drugiej części gry, nieco odważniej zaczęli atakować piłkarze Bologni. Gospodarze wyprowadzili kilka ataków, jednak próby Mattiasa Svanberga i dobrze spisującego się w ostatnim meczu przeciwko Romie - Musy Barrowa, nie trafiły do siatki.

Obraz gry gwałtownie już się nie zmienił. Bologna próbowała rozgrywać, jednak nie mogła przebić się przez szczelną obronę Genoi. Gospodarze stracili koncentrację dopiero w końcówce meczu.

Stefano Denswil sfaulował Sturaro w polu karnym i... został ukarany czerwoną kartką. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Domenico Criscito i pewnie pokonał Skorupskiego. Polski bramkarz nie poszedł w ślady Bartłomieja Drągowskiego, który niedawno obronił uderzenie Włocha z rzutu karnego.

Dla ekipy z Ligurii było to drugi wygrany mecz z rzędu. Wcześniej udało im się zremisować z Fiorentiną i Atalantą. Dla walczących o utrzymanie Davide Nicoli, są to całkiem niezłe wyniki. Bologna natomiast nie może pozwalać sobie na takie wpadki, jeżeli w klubie poważnie myśli się o grze w Lidze Europy. Z drugiej strony ciężko nie odnieść wrażenia, że Mihajlović i tak osiąga wyniki ponad stan. Pan Saputo będzie musiał chyba sięgnąć głębiej do kieszeni.



PA



24. kolejka Włochy - Serie A

2020-02-15 18:00 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: D. Massa Bologna FC 1909 Genoa CFC 1893 0 3 DO PRZERWY 0-2 Soumaoro 28' A. Sanabria 44' D. Criscito 90'

0 3 Bologna FC Genoa CFC Perin Ankersen Biraschi Criscito Masiello Soumaoro Behrami Radovanović Sturaro Sanabria Ayala Pandev Skorupski Bani Danilo Denswil Tomiyasu Poli Schouten Svanberg Palacio Barrow Orsolini SKŁADY Bologna FC Genoa CFC Łukasz Skorupski Mattia Perin 61′ 61′ Mattia Bani 40′ 40′ 46′ 46′ Peter Ankersen Larangera Danilo Davide Biraschi 65′ 65′ 89′ 89′ Stefano Denswil 90′ (k.) 90′ (k.) Domenico Criscito Takehiro Tomiyasu Andrea Masiello Andrea Poli 28′ 28′ 81′ 81′ Bakary Adama Soumaoro 34′ 34′ Jerdy Schouten Valon Behrami 79′ 79′ Mattias Svanberg 75′ 75′ Ivan Radovanović Rodrigo Palacio 57′ 57′ Stefano Sturaro Musa Barrow 44′ 44′ Arnaldo Antonio Sanabria Ayala 61′ 61′ Riccardo Orsolini 13′ 13′ Goran Pandev REZERWOWI Angelo Esmael da Costa Júnior Federico Marchetti Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr Antonio Barreca Gabriele Corbo 46′ 46′ 53′ 53′ Edoardo Goldaniga Ibrahima M'baye Cristian Zapata 61′ 61′ 81′ 81′ Nicolás Martín Domínguez 75′ 75′ 84′ 84′ Francesco Cassata 79′ 79′ Musa Juwara Sebastian Eriksson 61′ 61′ Andreas Skov Olsen Filip Jagiełło Leonardo Stanzani Mattia Destro Andrea Favilli 13′ 13′ Andrea Pinamonti Salvador Ichazo Fernández

STATYSTYKI Bologna FC Genoa CFC 0 3 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 12 6 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 4 4 Faule 18 13 Spalone 1 1