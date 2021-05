Wtorkowy remis Lazio Rzym z Torino 0-0 sprawił, że Benevento straciło matematyczne szanse na utrzymanie w Serie A. Kamil Glik ma za sobą nieudany sezon. Czy w przyszłym sezonie 33-letniego obrońcę zobaczymy jedynie na zapleczu włoskiej ekstraklasy?

Nie tak powrót do Serie A wyobrażał sobie Kamil Glik. Jeszcze w zeszłym sezonie był kapitanem AS Monaco, ale walczący niegdyś o mistrzostwo Francji klub przeżywał burzliwy okres. Wahania formy ułatwiły Polakowi decyzję o powrocie do Włoch, gdzie w przeszłości czuł się znakomicie.



W ten sposób Glik dołączył do Benevento. Wczoraj beniaminka do Serie B zepchnął zespół, którego Glik niegdyś też był kapitanem - Torino FC.



Beniaminek Serie A jesienią spisywał się jeszcze przyzwoicie, ale o spadku z ligi przesądziła beznadziejna runda wiosenna. W tym czasie Benevento wygrało tylko jeden mecz - z Juventusem. I to akurat wtedy, gdy Glik pauzował za żółte kartki.



Z Polakiem w składzie Benevento zalicza fatalną serię 19 kolejnych meczów bez wygranej. W tym czasie beniaminek czyste konto zaliczył tylko raz - w lutym przeciwko AS Roma. To nie wystawia defensywie dowodzonej przez Glika najlepszego świadectwa.





Jaka przyszłość czeka Kamila Glika?

To pytanie nasuwa się w zasadzie samo. Trudno przypuszczać, by gra na poziomie Serie B satysfakcjonowała 33-latka, który ma jeszcze dwuletni kontrakt z Benevento. Piłkarz zaczyna odczuwać upływ czasu i kluby Serie A doskonale zaczynają to zauważać. Nie wiadomo, czy któryś z nich zdecyduje się złożyć ofertę Glikowi, a nawet jeśli - czy Polak wywalczy sobie miejsce w wyjściowym składzie.

Spadek formy Glika zaczął zauważać też Paulo Sousa, który początkowo chciał budować defensywę reprezentacji bez jego udziału. Niestety, szybko okazało się, że w naszej kadrze wciąż nie ma gry obronnej bez Glika, więc piłkarz błyskawicznie wrócił do jedenastki.



Przed doświadczonym zawodnikiem trudne wyzwanie, by w krótkim czasie odbudować formę i dobrze zaprezentować się na Euro. Udane występy na turnieju mogą być przepustką do ostatniego dużego transferu w karierze Glika.



Zwłaszcza, że "Biało-Czerwoni" tuż po mistrzostwach będą walczyć o przyszłoroczny wyjazd na mundial w Katarze. Kadra wciąż potrzebuje Kamila Glika, a czas na znalezienie następcy ucieka. Kibicom pozostaje mieć nadzieję, że w buty 82-krotnego reprezentanta Polski będzie powoli wchodził Sebastian Walukiewicz. Ten jednak po dobrej jesieni stracił miejsce w składzie Cagliari, a w konsekwencji "uciekł" mu wyjazd na Euro 2020.

