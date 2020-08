Nie tylko Filip Marchwiński i Karol Linetty znajdują się na celowniku Torino. Włoskie media twierdzą, że "Granata" obserwuje również Bartosza Bereszyńskiego i niewykluczone, że w najbliższych dniach złoży ofertę za bocznego obrońcę.

Jak donosi turyński dziennik "Tuttosport" Torino chciałoby pozyskać Bartosza Bereszyńskiego. Dziennikarze gazety dodają, że potencjalne negocjacje mogą być jednak bardzo ciężkie.



Bereszyński jest bowiem podstawowym zawodnikiem Sampdorii i ma ważny kontrakt do 2023 roku. Torino uaktywniło się na rynku transferowym po zmianie trenera. Nowym szkoleniowcem "Granaty" został Marco Giampaolo.



Klub z Turynu kusi również innych piłkarzy drużyny z Ligurii. Oprócz pary reprezentantów Polski, Giampaolo widziałby w swojej drużynie pomocnika Gastona Ramireza i napastnika Federica Bonazzoliego.



Prezydent Torino Urbano Cairo chciałby skrócić czas przebudowy drużyny najbardziej jak się da. Włoski szkoleniowiec pracował w Sampdorii od lipca 2016 roku do czerwca 2019. W tym czasie trenował z Linettym, Bereszyńskim i Ramirezem, co mogłoby pomóc im szybciej zaaklimatyzować się w nowym klubie.



Ostatnio Torino wyraźnie dołowało i ostatecznie piłkarze klubu zakończyli sezon na 16. miejscu. Był to najgorszy wynik od kampanii 2012/2013. W poprzednim sezonie "Granata" znalazła się na 7. miejscu.



PA