Bartłomiej Drągowski w najbliższym okienku transferowym może zmienić klub. Polakiem zainteresowany jest bowiem AC Milan!

Drągowski jest podstawowym bramkarzem Fiorentiny. Zagrał we wszystkich dotychczasowych 26 meczach Serie A w tym sezonie. W siedmiu spotkaniach zachował czyste konto.

Dobra forma Polaka zwróciła uwagę większych klubów. Według informacji "Super Expressu" naszego bramkarza chciałby u siebie AC Milan.

Drągowski miałby być następcą Gianluigiego Donnarumy, który ma jeszcze rok kontraktu z Milanem. Ma jednak bardzo duże ambicje. Chciałby walczyć o najwyższe cele i grać w Lidze Mistrzów. Z ekipą "Rossonerich" będzie mu ciężko osiągnąć ten cel. Nosi się więc z zamiarem opuszczenia zespołu.

Część pieniędzy, które Milan otrzyma za transfer Donnarumy, może wydać właśnie na Drągowskiego. Niewykluczone, że zostanie on najdroższym polskim bramkarzem. Jak dotychczas to Wojciech Szczęsny dzierży ten tytuł. Juventus wydał na niego ok. 14 milionów euro. Fiorentina oczekuje większej kwoty za swojego bramkarza.

