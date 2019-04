Wypożyczenie do Empoli służy Bartłomiejowi Drągowskiemu. Polski bramkarz notuje dobre występy i trafił na listę życzeń AS Roma, której ma być drugim wyborem na pozycję bramkarza.

Dobre występy Drągowskiego nie pozostają niezauważone. W minionym tygodniu bramkarz Empoli niemal w pojedynkę zatrzymał Atalantę Bergamo, broniąc aż 17 celnych strzałów przeciwnika! Dzięki niemu mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a Polak zakończył go z notą marzeń.

Jak donosi włoski serwis "Calciomercato" sprowadzenie Drągowskiego po sezonie zupełnie poważnie rozważa AS Roma. Co prawda pierwszym wyborem na pozycję bramkarza rzymian ma być Alessio Cragno z Cagliari Calcio, lecz gdyby transfer okazał się niemożliwy, Roma ma zawalczyć o Drągowskiego.



AS Roma ma dobre wspomnienia dotyczące polskich golkiperów. To w tym klubie po odejściu z Arsenalu doskonałą formę prezentował Wojciech Szczęsny, co zaowocowało transferem do Juventusu Turyn. Obecnie pierwszym bramkarzem rzymian jest 29-letni Szwed Robin Olsen.



21-letni Drągowski jest wypożyczony do Empoli z Fiorentiny. Od lutego rozegrał osiem spotkań, w dwóch zachowując czyste konto. Jego powrót do Fiorentiny jest mało prawdopodobny. Przez blisko trzy lata w klubie polski bramkarz rozegrał zaledwie dziewięć oficjalnych spotkań w barwach "Fiołków".

Drągowski był powołany przez selekcjonera Jerzego Brzęczka na październikowe mecze Ligi Narodów, ale dotychczas nie zadebiutował jeszcze w pierwszej reprezentacji. Jest wychowankiem Jagiellonii Białystok.





