W meczu 22. kolejki Serie A ekipa Atalanty Bergamo podejmowała Inter Mediolan.

Serie A. Atalanta - Inter. Edin Dżeko groźny od początku

Obie drużyny na początku badały nieco intencje rywala. W 13. minucie groźny strzał Matteo Pessiny został zablokowany.



W odpowiedzi z kilku metrów główkował Edin Dżeko, ale obok bramki gospodarzy.

W 26. minucie mocno z dystansu uderzył Alexis Sanchez, ale efektowną paradą popisał się Juan Musso.



Dżeko swoją kolejną okazję miał w 34. minucie, ale uderzył wysoko nad bramką.

Ekipa Atalanty próbowała przedrzeć się pod bramkę Interu budując akcje środkiem pola karnego, ale mediolańczycy umiejętnie zagęszczali szyki obronne i w ostatniej chwili przecinali te ataki. W zespole gospodarzy aktywny był zwłaszcza Luis Muriel.



Generalnie jednak w pierwszej połowie gra toczyła się głównie w środkowej strefie i niewiele było klarownych sytuacji po obu stronach.

Po zmianie stron z dystansu uderzał Remo Freuler, ale pewnie interweniował golkiper Interu. Chwilę później Handanović popisał się jeszcze bardziej, gdy wybronił uderzenie znajdującego się w świetnej sytuacji Pessiny.



Indywidualną akcję próbował wykonać Teun Koopmeiners, ale gdy wpadł w pole karne został zatrzymany przez defensorów rywala i tylko nieudolnie próbował postarać się o odgwizdanie "jedenastki".

W 60. minucie w niezłej sytuacji znalazł się Dżeko, ale z dość ostrego kąta uderzył wprost w golkipera gospodarzy. Chwilę później mało brakowało, by do bramki z piłką wjechał Matteo Darmian, ale ofiarna interwencja rywala w ostatniej chwili to udaremniła. Kolejne "pudło" z kilku metrów zaliczył Dżeko.



Mimo nacisków Interu, to Atalanta miała w 78. minucie świetną okazję, gdy z bliska mógł zdobyć bramkę Pasalić. Chwilę później fatalny błąd popełnił Alessandro Bastoni, ale strzał wychodzącego na czystą pozycję Muriela obronił Handanović. To naprawdę był mecz tego golkipera.

Ostatecznie żadna z ekip nie była w stanie przechylić na swoją stronę szali zwycięstwa.





Atalanta - Inter 0-0 (0-0)





