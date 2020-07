W 29. kolejce Serie A Atalanta Bergamo podejmuje Napoli. W wyjściowym składzie drużyny prowadzonej przez Gennaro Gattuso znalazł się Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik rozpoczął mecz na ławce. Śledź spotkanie na żywo z Interią!

Atalanta jest prawie pewna gry w Lidze Mistrzów. Znajduje się na czwartym miejscu.

Napoli jest dwie pozycje niżej. Do swojego dzisiejszego rywala traci aż 12 punktów.



Po pandemicznej przerwie prezentuje się jednak bardzo dobrze. W lidze nie przegrało meczu, a dodatkowo zdobyło Puchar Włoch.

Pierwszy kwadrans był wyrównany. Gra toczyła się w wolnym tempie. Żadna z drużyn nie stworzyła groźnych sytuacji.

Pierwszą dobrą okazję miał w 15. minucie Kalidou Koulibaly. Piłka, po strzale głową obrońcy Napoli, przeleciała nad bramką. W odpowiedzi z dystansu uderzał Alejandro Gomez. Dobrą interwencją popisał się jednak David Ospina.



10 minut później znowu ogląliśmy pojedynek piłkarzy z Ameryki Południowej. Ponownie górą był Ospina, tym razem broniąc strzał Gomeza z rzutu wolnego. Podczas interwencji we własnego bramkarza wpadł jednak Mario Rui. W efekcie Ospina nie był w stanie kontynuować gry i zastąpił go Alex Meret.

Jeszcze przed przerwą Atalanta miała kolejną dobrą sytuację po rzucie wolnym. Głową uderzał Duvan Zapata. Piłka zmierzała do bramki, ale trafiła w stojącego Rafaela Toloia i gol nie padł. Do przerwy był więc bezbramkowy remis.



Od początku drugiej połowy zaatakowała Atalanta i szybko zdobyła bramkę. W 47. minucie dośrodkował Gomez, a do siatki głową trafił niepilnowany Mario Pasalić.



Dziewięć minut później gospodarze podwyższyli prowadzenie. Piłka trafiła do stojącego w polu karnym Toloia, który próbował uderzać. Zrobił to jednak niefortunnie. Na jego szczęście z tego zagrania wyszło idealne podanie do niepilnowanego Robina Gosensa, który strzałem w "długi" róg pokonał bramkarza.



Gennaro Gattuso natychmiasy zareagował na stratę drugiego gola i wprowadził ofensywnych zawodników. Na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, który zmienił Lorenzo Insigne. Z kolei Hirving Lozano zastąpił Driesa Mertensa.



Atalanta Bergamo - SSC Napoli 2-0 - trwa II połowa

Bramka: 1-0 Pasalić (47.), 2-0 Gosens (56.)



