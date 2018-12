Atalanta Bergamo pokonała na własnym stadionie Lazio Rzym 1-0 w poniedziałkowym meczu 16. kolejki Serie A. Jedyny gol padł w pierwszej minucie, a w doliczonym czasie bramka dla gości została nieuznana po interwencji systemu VAR. Arkadiusz Reca znalazł się poza kadrą meczową Atalanty.

Gospodarze prowadzenie objęli już w pierwszej minucie. Z lewej strony dośrodkował Robin Gosens, błąd popełniło dwóch obrońców Lazio - Francesco Acerbi przepuścił nadlatującą piłkę, a zaskoczony Stefan Radu wystawił ją Duvanowi Zapacie. Kolumbijski napastnik skorzystał z prezentu i posłał futbolówkę do siatki.

W szóstej minucie mogło być już 2-0. Zapata ograł na lewej stronie Wallace'a, wpadł w pole karne i posłał piłkę wzdłuż linii bramkowej, ale w ostatniej chwili z interwencją zdążył Radu, wybijając ją na rzut rożny.

Lazio mogło odpowiedzieć w 12. minucie. Piłkę na środku boiska stracił Alejandro Gomez, Joaquin Correa natychmiast zagrał prostopadle do Cira Immobile, napastnik gości oddał strzał, ale na posterunku był Etrit Berisha, parując futbolówkę na rzut rożny.

Natomiast w 37. minucie Correa podał do Marca Parolo, który dośrodkował na głowę Immobile, ale snajper Lazio nieznacznie przestrzelił.

Przed przerwą jeszcze "główkował" Sergej Milinković-Savić, jednak Berisha sparował piłkę nad poprzeczką.

Po zmianie stron znowu jako pierwsi zaatakowali piłkarze Atalanty. Gosens dośrodkował w pole karne, gdzie z bliska uderzył głową Zapata, ale tym razem piłka przeszła obok słupka.

Chwilę później doszło do nieprzyjemnego incydentu. Thomas Strakosha, bramkarz Lazio, źle przyjął sobie piłkę podaną przez kolegę, ratując się wślizgiem wybił ją spod nóg Josipa Iliczicia, a następnie zdążył ją jeszcze złapać, zanim do niej dopadł Zapata. Kolumbijczyk przebiegając nad bramkarzem trafił go jednak nogą w głowę. Potrzebna była pomoc medyczna, ale Strakosha wrócił do gry.

Lazio próbowało zmienić niekorzystny wynik, ale bez powodzenia. W drugiej minucie doliczonego czasu wydawało się, że goście dopięli jednak swego. Piłkę w pole karne wrzucił Luis Alberto, a Acerbi uderzeniem głową posłał ją do siatki. Sędziowie jeszcze sprawdzali, czy nie doszło do złamania przepisów. Po dłuższej chwili uznali, że jednak tak, czym wywołali radość na stadionie i wśród zawodników Atalanty. Okazało się, że obrońca gości, podczas dośrodkowania, był minimalnie wysunięty najbliżej bramki rywali.



Porażka rzymian, oznacza, że gospodarze zbliżyli się do nich w tabeli na jeden punkt.



16. kolejka zakończy się we wtorek, kiedy Bologna FC podejmie AC Milan.

Atalanta Bergamo - Lazio Rzym 1-0 (1-0). Raport meczowy

Bramka - 1-0 Zapata (1.).



