Serie A. Atalanta Bergamo - Brescia Calcio 6-2 w 33. kolejce

Atalanta Bergamo rozgromiła 6-2 Brescię Calcio w meczu 33 kolejki Serie A. Dało jej to awans na pozycję wicelidera. Hat-trickiem popisał się Chorwat Mario Paszalić.

33. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-14 21:45 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: G. Manganiello Atalanta Bergamo Brescia Calcio 6 2 DO PRZERWY 4-1 M. Pašalić 2',55',58' M. de Roon 25' R. Malinovskiy 28' D. Zapata 30' E. Torregrossa 8' N. Špalek 83'

To było spektakularne otwarcie kolejnej odsłony wyścigu po scudetto. W Bergamo padło aż osiem bramek. Tym samym Atalanta wróciła na zwycięską ścieżkę.

W miniony weekend podopieczni Gian Piero Gasperiniego zremisowali 2-2 z liderującym Juventusem Turyn, będąc blisko triumfu. Oznaczało to dla nich koniec fantastycznej passy dziewięciu wygranych potyczek z rzędu. Szybko jednak powetowali sobie stratę dwóch punktów z nawiązką.

we wtorkowy wieczór królem polowania pokazał się Mario Paszalić. Chorwat urodzony w Niemczech popisał się hat-trickiem. Na jego skompletowanie potrzebował niespełna godziny.

Efektowna kanonada zapewniła Atalancie pozycję wicelidera tabeli. Od bezpośredniego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów dzieli ją już tylko krok. Zachowuje również szanse na końcowy triumf w Serie A. Do "Juve" traci tylko sześć punktów, a do rozegrania ma jeszcze pięć spotkań.

Brescia tymczasem zmierza nieuchronnie ku degradacji. Na dobre ugrzęzła na przedostatniej lokacie. Dystans do bezpiecznej pozycji wynosi dziewięć "oczek".

6 2 Atalanta Bergamo Brescia Calcio Sportiello Caldara Castagne Djimsiti Gosens Šutalo Malinovskiy Pašalić 3 de Roon Tameze Zapata Banguera Andrenacci Chancellor Cedeño Matějů Semprini Viviani Bjarnason Dessena Mangraviti Špalek Torregrossa Donnarumma SKŁADY Atalanta Bergamo Brescia Calcio Marco Sportiello Lorenzo Andrenacci Mattia Caldara Jhon Carlos Chancellor Cedeño 73′ 73′ Timothy Castagne Aleš Matějů 74′ 74′ Berat Djimsiti Alessandro Semprini Robin Gosens 57′ 57′ Mattia Viviani Boško Šutalo Birkir Bjarnason 28′ 28′ 74′ 74′ Rusłan Malinowski Daniele Dessena 2′, 55′, 58′ 2′, 55′, 58′ Mario Pašalić Massimiliano Mangraviti 25′ 25′ Marten de Roon 83′ 83′ Nikolas Szpalek Adrien Tameze 8′ 8′ 61′ 61′ Ernesto Torregrossa 30′ 30′ 46′ 46′ Duván Esteban Zapata Banguera 67′ 67′ Alfredo Donnarumma REZERWOWI Pierluigi Gollini Diego Abbrandini 80′ 80′ Francesco Rossi Daniele Gastaldello 73′ 73′ Raoul Bellanova Andrea Papetti 74′ 74′ Lennart Czyborra Stefano Sabelli Hans Hateboer Andrea Ghezzi José Luis Palomino 61′ 61′ Emanuele Ndoj Rafael Tolói 57′ 57′ Sandro Tonali 46′ 46′ Ebrima Colley Jaromír Zmrhal Jacopo Da Riva 67′ 67′ Florian Aye Remo Freuler Simon Ivar Alexander Skrabb Alejandro Gomez 74′ 74′ Roberto Piccoli

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Brescia Calcio 6 2 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 13 6 Strzały na bramkę 7 5 Rzuty rożne 1 1 Faule 11 10 Spalone 2 0

UKi

