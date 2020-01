Doniesienia dotyczące transferu Ashley'a Younga pojawiały się we włoskich mediach już od jakiegoś czasu. Anglik pojawił się rano w Mediolanie, a wieczorem klub oficjalnie poinformował o podpisaniu z nim kontraktu.

Ashley Young został kupiony przez Inter Mediolan za 1.5 miliona euro. Anglik podpisał półroczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Według doniesień "Eurosport Italia", jeżeli włodarze Interu zdecydują się przedłużyć kontrakt to były zawodnik Manchesteru United, zarobi w "Nerazzurrich" 3.5 miliona (z bonusami) za kolejny sezon.



Anglik rozegrał 261 spotkań w barwach "Czerwonych Diabłów", podczas których zdobył 19 bramek i zaliczył 43 asysty. Young nie ukrywał radości z transferu i bardzo żywiołowego powitania ze strony kibiców Interu: - To był dla mnie wyjątkowy dzień, jestem szczęśliwy, że mogę stać się członkiem rodziny Interu. Wiem, że Paul Ince jest legendą klubu i będę zachwycony jeżeli uda mi się podążyć jego drogą. Wiadomość dla kibiców jest jedna: wygramy. Jestem tutaj aby pomóc drużynie i osiągać jej cele. Istnieją tutaj idealne warunki do wygrywania - powiedział Anglik cytowany przez "Eurosport Italia".



Inter Mediolan zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli Serie A. Podopieczni Antonio Conte tracą dwa "oczka" do liderującego Juventusu. Włoscy dziennikarze pomimo tego, że podchodzą do transfery Younga z umiarkowanym entuzjazmem, zwracają uwagę, że włoski szkoleniowiec "Nerazzurrich" potrafi odbudowywać piłkarzy i tak samo może być w przypadku Young'a.



