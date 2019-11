Sobotnie granie w Serie A rozpoczyna się od mocnego uderzenia. W "Derby del Sole" grają ze sobą drużyny Napoli i AS Roma. Dla Arkadiusza Milika mecz będzie świetną okazją do pobicia rekordu Zbigniewa Bońka!

Spotkanie AS Roma z Napoli od zawsze elektryzuje fanów włoskiej piłki. Mecze pomiędzy dwoma drużynami określa się mianem derbów słońca. Pozytywna w wydźwięku nazwa pochodzi od okresu, w którym kibice obu ekip utrzymywali przyjazne relacje. Obecnie określenie odnosi się głównie do słonecznej pogody panującej w obu miastach i dużą ilością bezpośrednich gier.



Dla Napoli jest to bardzo ważne starcie. Podopieczni Carlo Ancelottiego pilnie potrzebują przełamania po dwóch ligowych remisach. Wygrana z Romą byłaby podwójnie ważna, nie tylko ze względu na to, iż dzisiejsi gospodarze są bezpośrednim rywalem "Azzurrich". Znaczenie ma także układ całej obecnej kolejki. Walczące o czołówkę Lazio zmierzy się z Milanem, natomiast Juventus czeka derbowe starcie z Torino.



Szkoleniowiec Napoli nie pojawił się na ławce trenerskiej z powodu zawieszenia za dyskusje z arbitrem w poprzednim meczu. Popularny "Carletto" zbyt ekspresyjnie wyrażał oburzenie wobec braku VAR-u po kontrowersyjnej sytuacji z brakiem faulu na Fernando Llorente. Sędzia Piero Giacomelli nie wytrzymał również panującego wówczas "ciśnienia" i sam wdał się w przepychanki z zawodnikami. Na ławce rezerwowych Napoli drużyną kierować będzie Davide Ancelotti, syn obecnego szkoleniowca ekipy z Neapolu.



Pierwszy kwadrans spotkania był bardzo szybki w wykonaniu obu drużyn. Tuż po rozpoczęciu meczu strzał Jose Callejona obronił bramkarz Romy Pau Lopez. Gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili, jednak Justin Kluivert nieznacznie się pomylił. Roma przeważała i wreszcie dopięła swego. W 19. minucie Nicolo Zaniolo oddał precyzyjny strzał z dystansu, po którym piłka zatrzepotała w siatce Alexa Mereta.



Podopieczni Paulo Fonseki byli o wiele groźniejsi, jednak najlepszą okazję mieli po błędzie Napoli. Callejon nieodpowiedzialnym zachowanie sprokurował rzut karny dla Romy. Do "jedenastki" podszedł Aleksandar Kolarov. Serb oddał strzał, który pewnie obronił Meret. Obroniony karny zmobilizował piłkarzy Napoli i po chwili to oni stali się bardziej dominująca stroną na boisku. Lorenzo Insigne zagrał groźną piłkę w pole karne. Giovanni Di Lorenzo zdołał oddać strzał, jednak świetną interwencją popisał się Chris Smalling. Angielski obrońca potwierdza tym swoją dobrą formę i zapewne zmobilizuje włodarzy Romy do skorzystania z opcji wykupu go z Manchesteru United.



Drużyna z Neapolu złapała wiatr w żagle i kilka chwil później groźny strzał z dystansu oddał Arkadiusz Milik. Polak dostał piłkę od Driesa Mertensa, jednak jego uderzenie minimalnie minęło celu. "Azzurri" byli nadal w natarciu i w 35. minucie Insigne oddał strzał z bocznej strefy pola karnego, który padł łupem Lopeza.



AS Roma - SSC Napoli 1-0, mecz trwa



Bramki: Nicolo Zaniolo (19.)



