AS Roma rozpoczęła poszukiwania prawego obrońcy. Jak donoszą włoskie media rzymianie obserwują Tomasza Kędziorę z Dynama Kijów. Klub ma bowiem opuścić Alessandro Florenzi, którym interesuje się Atalanta Bergamo.

Informację o nawiązaniu kontaktu pomiędzy Dynamem Kijów a AS Roma w sprawie transferu Tomasza Kędziory podał ekspert wieczornego programu o rynku transferowym stacji "SportItalia" oraz dziennikarz "La Gazzetty dello Sport" Alfredo Pedulla.



Włoch twierdzi, że Roma rozważa pozyskanie polskiego obrońcy w obliczu możliwego transferu Alessandro Florenziego do Atalanty Bergamo. Zawodnik wcześniej występował w barwach Valencii.



Rzymianie upatrują swojej szansy w niedługo wygasającym kontrakcie polskiego zawodnika. Umowa Kędziory z Dynamem będzie obowiązywała do czerwca 2021 roku.



AS Roma nie zdołała wskoczyć do czołówki tabeli i ostatecznie zakończyła sezon na 5. miejscu z ośmioma punktami straty do odwiecznego rywala - Lazio.

Kędziora do tej pory zagrał w 118 spotkaniach dla ukraińskiej drużyny, podczas których zdobył pięć bramek i zaliczył 14 asyst. W czasie gry dla Dymana udało mu się zdobyć Puchar Ukrainy i dwukrotnie sięgał po Superpuchar Ukrainy.



