AS Roma wydała oficjalny komunikat w sprawie przejęcia klubu przez nowego właściciela. Włoska ekipa zdementowała osiągnięcie porozumienia w sprawie sprzedaży udziałów klubu na rzecz The Friedkin Group, lecz potwierdziła negocjacje z amerykańską spółką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. ACF Fiorentina - AS Roma 1-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Włoskie media sportowe żyły w ostatnich dniach możliwą sprzedażą drużyny ze stolicy Italii. Część z nich ogłaszała już niemal pozytywne zakończenie negocjacji między obiema stronami, lecz na finalizację rozmów trzeba będzie poczekać.

Reklama

Wszystko wskazuje jednak na to, że Roma trafi ostatecznie w ręce The Friedkin Group. To amerykańskie konsorcjum, prowadzone przez milionera Dana Friedkina. Jak czytamy w komunikacie klubu, domknięcie transakcji jest uzależnione od jej oceny prawnej.



Prezydentem Romy jest James Pallotta, który piastuje swoją funkcję od 2012 roku.

The Friedkin Group ma przejąć większościowy pakiet akcji. Jak pisała w niedzielę "La Gazzetta dello Sport" kwota sprzedaży może wynieść nawet 780 milionów euro.

TB

Serie A - wyniki, terminarz, tabela