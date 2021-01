Serie A. AS Roma podpisała wstępny kontrakt z Massimiliano Allegrim. Jest jeden warunek

Włoskie media donoszą, że Massimiliano Allegri porozumiał się wstępnie z Romą w sprawie prowadzenia drużyny. Ma to jednak nastąpić dopiero po zakończeniu obecnego sezonu, w grę wchodzi także istotny warunek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. AS Roma - Spezia Calcio 4-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Obecnie szkoleniowcem "Wilków" z Rzymu jest Paulo Fonseca. Nie osiąga jednak zadowalających wyników, a do tego w ostatnich dniach miał popaść w konflikt z Edinem Dżeko, jednym z czołowych piłkarzy drużyny.

Reklama

To wszystko może sprawić, że kontrakt z portugalskim trenerem obowiązujący do końca obecnego sezonu nie zostanie przedłużony. Pod jego wodzą AS Roma, co prawda zajmuje obecnie trzecie miejsce w Serie A, ale już odpadła z Pucharu Włoch, a w ostatnich czterech meczach wygrała tylko raz.

Jego następcą ma zostać Allegri, który ostatnio pracował w 2019 roku w Juventusie. Wcześniej włoski trener sterował także poczynaniami AC Milan. Allegri ponoć podpisał już wstępną umowę z Romą - tak donosi stacja radiowa "Radio Radio" - dodając szczegóły porozumienia.

Umowa miała, według doniesień, zostać zawarta na okres dwóch lub trzech lat, a za każdy sezon Allegri zarobi 4,5 miliona euro rocznie, czyli więcej niż obecnie Fonseca. Kontrakt nabierze mocy prawnej, jeśli Roma uzyska miejsce gwarantujące jej udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

MR