Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej trwa. Polski pomocnik głównie przymierzany był do Juventusu i Atletico Madryt, jednak jak twierdzą włoskie media, nadal rozwój jego sytuacji obserwują działacze AS Roma.

Rzymianie zmienili niedawno właściciela i od skłóconego z całą społecznością Romy Jamesa Pallotty klub kupił Dan Friedkin. Nowy zarządzający chce wykorzystać zainteresowanie Napoli pomocnikiem "Giallorossich" Jordanem Veretout i złożyć ofertę wymiany za Arkadiusza Milika.



Jak twierdzi "SportItalia" taki scenariusz byłby korzystny dla obu stron. Działacze Napoli chcą bowiem zakończyć przeciągającą się kwestię transferu Milika, a zarazem szukają wzmocnienia środka pola. W najbliższych dniach klub opuścić ma Allan.



Podobnie o przyszłości polskiego napastnika pisze specjalizujący się w tematyce rynku transferowego dziennikarz Nicolo Schira. Według Włocha działacze Romy mają również na uwadze możliwe opuszczenie klubu przez Edina Dżeko, którym poważnie interesuje się Inter.

Wcześniej Milik miał się porozumieć z Juventusem i Atletico Madryt.



Póki co pewne jest tylko to, że właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis zaostrzył w ostatnich dniach retorykę wobec polskiego napastnika i stwierdził, że może on nie być pierwszym wyborem trenera w przyszłym sezonie.



