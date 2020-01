W ostatnim niedzielnym spotkaniu 19. kolejki Serie A, Juventus pokonał Romę 2-1 i wrócił na fotel lidera. W końcówce meczu wygraną "Starej Damy" pomógł utrzymać Wojciech Szczęsny!

Po wczorajszym remisie Interu Mediolan, zawodnicy Juventusu mieli dodatkową motywację do zwycięstwa nad Romą, która w meczach w czołówką ligi nie radzi sobie najlepiej. Podopieczni Paulo Fonseki wygrali co prawda z gorzej radzącymi sobie Milanem i Napoli, jednak nie byli w stanie pokonać Atalanty, Lazio ani "Nerazzurrich".

Podobnie było w meczu z Juventusem i "Stara Dama" wyszła na prowadzenie już w 3. minucie spotkania. Paulo Dybala dośrodkował piłkę z rzutu wolnego w kierunku Meriha Demirala. Turecki obrońca znalazł się w bardzo dobrej sytuacji i dopełnił formalności. Spotkanie było toczone w całkiem niezłym tempie i na drugą bramkę nie musieliśmy długo czekać.

Po niespełna sześciu minutach, Pau Lopez w bezmyślny sposób zagrał do Jordana Veretouta. Były zawodnik m.in. Fiorentiny stracił piłkę na rzecz Dybali i musiał ratować się faulem w polu karnym. Do wykonania "jedenastki" podszedł Cristiano Ronaldo i mocnym strzałem po ziemi pokonał Hiszpana.



Pomimo dwóch szybkich ciosów zawodnicy Romy nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy i w 18. minucie Lorenzo Pellegrini był bliski wpakowania piłki do siatki. Włoch uderzył futbolówkę po sporym zamieszaniu w polu karnym, lecz trafił wprost w Adriena Rabiota. W drużynie "Giallorossich" bardzo dobrze wyglądał Nicolo Zaniolo. Młody reprezentant Italii musiał jednak opuścić boisko z powodu zerwania więzadeł w kolanie.

Po elektryzującym początku nieco siadło tempo spotkania. Na kolejną groźną sytuację musieliśmy poczekać do 66. minuty. Edin Dżeko oddał groźny strzał z bocznej strefy pola karnego, po którym piłka trafiła w słupek. Dobijać próbował Cengiz Under i przed utratą bramki Juventus uratował Wojciech Szczęsny.

Starania polskiego bramkarza zostały jednak zaprzepaszczone przez Alexa Sandro, który jak się okazało po interwencji VAR, zagrał wcześniej futbolówkę ręką. Sędzi wskazał na wapno, a karnego na bramkę zamienił Diego Perotti. "Stara Dama" po stracie bramki ruszyła do ataku i w 79. minucie podopieczni Maurizio Sarriego wyprowadzili bardzo groźną kontrę. Ronaldo zagrał do Gonzalo Higuaina, a Argentyńczyk wpakował piłkę do siatki. Gol nie został uznany z powodu spalonego.

W końcówce spotkania ponownie dobrze sprawował się Wojciech Szczęsny, gdy pewnie wypływał dośrodkowania Aleksandara Kolarova i Dżeko. Tuż przed zakończeniem meczu optyczną przewagę zdobyli piłkarze Romy. Ponownie bardzo aktywni byli Pellegrini i Dżeko, lecz nie udało im się zdobyć wyrównującego trafienia.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy

19. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-12 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: M. Guida AS Roma Juventus Turyn 1 2 DO PRZERWY 0-2 D. Perotti 68' M. Demiral 3' C. Ronaldo 10'

1 2 AS Roma Juventus Turyn López Florenzi Kolarov Mancini Smalling Diawara Pellegrini Veretout Zaniolo Dżeko Perotti Szczęsny Sandro Bonucci Demiral Cuadrado Matuidi Pjanić Rabiot Ramsey Dybala Ronaldo SKŁADY AS Roma Juventus Turyn Pau López Sabata Wojciech Szczęsny 90′ 90′ Alessandro Florenzi . Alex Sandro 15′ 15′ Aleksandar Kolarov Leonardo Bonucci 26′ 26′ Gianluca Mancini 3′ 3′ 19′ 19′ Merih Demiral Chris Smalling 45′ 45′ Juan Cuadrado Amadou Diawara Blaise Matuidi Lorenzo Pellegrini 12′ 12′ Miralem Pjanić 9′ 9′ 66′ 66′ Jordan Veretout Adrien Rabiot 36′ 36′ Nicolo Zaniolo 69′ 69′ Aaron Ramsey Edin Dżeko 69′ 69′ Paulo Dybala 68′ (k.) 68′ (k.) 82′ 82′ Diego Perotti 10′ (k.) 10′ (k.) Cristiano Ronaldo REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Gianluigi Buffon Antonio Mirante Carlo Pinsoglio Yıldırım Mert Çetin 69′ 69′ Danilo Juan Jesus 19′ 19′ 32′ 32′ Matthijs de Ligt Bruno Peres Mattia De Sciglio Leonardo Spinazzola Daniele Rugani 66′ 66′ 82′ 82′ Bryan Cristante Emre Can 36′ 36′ Cengiz Ünder . Douglas Costa 82′ 82′ 83′ 83′ Nikola Kalinić Federico Bernardeschi 69′ 69′ Gonzalo Higuain Marko Pjaca

STATYSTYKI AS Roma Juventus Turyn 1 2 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 20 6 Strzały na bramkę 8 5 Rzuty rożne 13 2 Faule 11 12 Spalone 0 6