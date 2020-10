W 4. kolejce Serie A AS Roma pokonała Benevento 5-2. W ekipie beniaminka cały mecz rozegrał Kamil Glik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Bologna FC 1909 - US Sassuolo Calcio 3-4. Skrót (Zdjęcia Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

4. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-18 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Giovanni Ayroldi AS Roma Benevento Calcio 5 2 DO PRZERWY 2-1 Pedro 31' E. Džeko 35',77' J. Veretout 69' Carles Pérez 89' G. Caprari 5' G. Lapadula 55'

Niespodziewanie szybko prowadzenie objęło Benevento. W 5. minucie do siatki trafił Gianluca Caprari.



Roma jednak opanowała sytuację i po pół godzinie wyrównała. Bramkę zdobył Pedro. Chwilę później drugiego gola dla gospodarzy strzelił Edin Dżeko.



Roma mogła podwyższyć prowadzenie jeszcze przed przerwą. W doliczonym czasie pierwszej połowy Henrikh Mkhitaryan trafił do bramki, ale był na spalonym i bramka nie została uznana.



Benevento poczuło swoją szansę i w 55. minucie doprowadziło do remisu. Co prawda Antonio Mirante obronił strzał z rzutu karnego Gianluki Lapaduli, ale przy dobitce był już bez szans.



Gospodarze, podobnie jak w pierwszej połowie, opanowali kryzys i zdobyli trzy bramki, które zapewniły im zwycięstwo. W 67. minucie Jordan Veretout wykorzystał "jedenastkę". W 78. minucie kolejną bramkę zdobył Dżeko, a tuż przed końcem podstawowego czasu gry wynik ustalił Bruno Peres.



Było to drugie zwycięstwo Romy w tym sezonie. Po czterech meczach rzymianie mają siedem punktów i zajmują siódme miejsce.

Reklama

MP



5 2 AS Roma Benevento Calcio Montipò Letizia Glik Caldirola Foulon Ioniţă Falqué Caprari Dabo Schiattarella Lapadula Mirante Santon Mancini Ibañez Spinazzola Cristante Pedro Mkhitaryan Veretout Pellegrini Džeko 2 SKŁADY AS Roma Benevento Calcio Antonio Mirante Lorenzo Montipò 65′ 65′ 73′ 73′ Davide Santon Gaetano Letizia Gianluca Mancini Kamil Glik 33′ 33′ 78′ 78′ Roger Ibañez da Silva Luca Caldirola Leonardo Spinazzola 82′ 82′ 86′ 86′ Daam Foulon Bryan Cristante Artur Ionita 31′ 31′ 78′ 78′ Rodriguez Pedro 46′ 46′ Falque Silva Iago Henrich Mchitarjan 5′ 5′ Gianluca Caprari 69′ (k.) 69′ (k.) 53′ 53′ 73′ 73′ Jordan Veretout 75′ 75′ Bryan Dabo Lorenzo Pellegrini 82′ 82′ Pasquale Schiattarella 35′, 77′ 35′, 77′ 85′ 85′ Edin Dżeko 55′ 55′ 55′ (k.) 55′ (k.) 82′ 82′ Gianluca Lapadula REZERWOWI Pietro Boer Igor Lucatelli Pau López Sabata Niccolo Manfredini Federico Fazio 86′ 86′ Christian Maggio Juan Jesus Christian Pastina 78′ 78′ Marash Kumbulla Alessandro Tuia 73′ 73′ Bruno Peres Abdallah Basit Ebrima Darboe 82′ 82′ Perparim Hetemaj 73′ 73′ Gonzalo Villar del Fraile Andrés Felipe Tello Muñoz 85′ 85′ Borja Mayoral Moya Giuseppe Di Serio 78′ 78′ 89′ 89′ Carles Pérez Sayol 75′ 75′ Riccardo Improta Nicola Zalewski 46′ 46′ Roberto Insigne 82′ 82′ Marco Sau

STATYSTYKI AS Roma Benevento Calcio 5 2 Posiadanie piłki 52,2% 47,8% Strzały 20 10 Strzały na bramkę 12 6 Rzuty rożne 6 4 Faule 17 7 Spalone 6 4

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A