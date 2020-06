Serie A. AS Roma będzie korzystała z rozwiązań informatycznych krakowskiej spółki

​Jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich na świecie, włoski AS Roma podpisał umowę z krakowską spółką SALESmanago na zakup produkowanego przez nią oprogramowania do automatyzacji marketingu - poinformował w środę prezes firmy Grzegorz Błażewicz.

Jak podkreślił prezes, rzymski klub piłkarski wybrał polski system do automatyzacji marketingu w konkurencyjnym, międzynarodowym przetargu.

Z systemu SALESmanago - wskazał Błażewicz - który oferuje rozwiązania marketingowe wspierane sztuczną inteligencją, korzysta ponad 10 tys. firm na całym świecie. Są to głównie sklepy internetowe, ale bardzo silnie jest reprezentowana grupa klubów sportowych, a wśród nich m.in mistrz Szwecji w piłce nożnej AIK Fotboll, a w Polsce Lech Poznań.

"- esteśmy bardzo szczęśliwi z wygrania w niezwykle konkurencyjnym globalnym przetargu. Cieszy nas również, że będziemy kontynuować silną reprezentację Polski w AS Roma rozpoczętą przez Zbigniewa Bońka w 1985 roku i utrzymywaną w kolejnych latach przez takich zawodników jak Wojciech Szczęsny czy Łukasz Skorupski - podkreślił prezes i założyciel krakowskiej firmy.

Założona w 2011 roku firma zatrudnia obecnie prawie 200 osób w siedzibie głównej w Krakowie oraz filiach i biurach sprzedaży w Berlinie, Londynie, Madrycie i Sztokholmie.

Wytwarzane przez nią oprogramowanie oferuje pełen wachlarz zautomatyzowanych rozwiązań dla działów marketingu. Oprogramowanie jest używane przez ponad 10 tys. klientów w 40 krajach na całym świecie. W rankingu Financial Times Fast 1000 krakowska spółka została uplasowana na 26 miejscu najszybciej rosnących firm w Europie.

Autor: Rafał Grzyb

