Medialnie doniesienia potwierdziły się. Arutro Vidal pojawił się Mediolanie i w najbliższych godzinach ma zostać przedstawiony jako piłkarz Interu.

Arturo Vidal wreszcie dołączy do Interu Mediolan. Klub z Lombardii już od jakiegoś czasu zabiegał o transfer Chilijczyka i po kilku niepowodzeniach udało im się pozyskać piłkarza. Były pomocnik FC Barcelona pojawił się w niedzielę wieczorem na lotnisku w Mediolanie i w najbliższych godzinach podpisze kontrakt z klubem.



Na pozyskanie zawodnika bardzo naciskał Antonio Conte. Włoch pracował już wcześniej z Vidalem w Juventusie i w tym okienku transferowym były selekcjoner Italii postanowił pozyskać także bardziej doświadczonych graczy. Oprócz Chilijczyka do klubu dołączył bowiem były obrońca AS Roma - 34-letni Aleksandar Kolarov.



Vidal przeniósł się do Barcelony w sierpniu 2018 roku. Środkowy pomocnik wystąpił w 96 spotkaniach, podczas których zdobył 11 bramek i zaliczył 10 asyst. Chilijczyk zyskał również duże uznanie w szatni. - Znałem cię tylko jako przeciwnika i zawsze wydawałeś mi się być fenomenem. Miałem szczęście poznać cię osobiście i zaskoczyłeś mnie jeszcze bardziej. Będziemy tęsknić - napisał Lionel Messi za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Jak wcześniej podawał dziennikarz "Guardiana" Fabrizio Romano doświadczony pomocnik dołączy do Interu za ok. milion euro.



PA