Inter Mediolan miał już próbować kilka razy i teraz wydaje się że Arturo Vidal finalnie dołączy do klubu z Mediolanu. Chilijczyk ma kosztować "Nerazzurrich"... jedynie 500 tysięcy euro.

Wcześniejsze medialne doniesienia wskazywały, że Inter będzie musiał zapłacić za Arutro Vidala niemal siedem milionów euro. W obliczu problemów finansowych FC Barcelona i wszechobecnego bałaganu w klubie, "Duma Katalonii" zdecydowała się sprzedać niektórych piłkarzy niemal za darmo. Ivan Rakitić przeszedł do Sevilli za 1,5 miliona euro, a Chilijczyk opuści "Blaugranę" za kwotę jeszcze niższą.



Jak twierdzi kataloński "RAC1", Barcelona otrzyma za zawodnika jedynie 500 tysięcy euro i ewentualne bonusy. Włodarze "Dumy Katalonii" mieli kierować się jedynie tym, żeby pomocnik zniknął z listy płac, bowiem nowy szkoleniowiec klubu Ronald Koeman nie zamierza korzystać z usług 33-latka.

Inter zaproponował Vidalowi kontrakt, na mocy którego może on inkasować około 6 milionów euro rocznie. Vidal ma być już w drodze do Mediolanu i w ciągu najbliższych dwóch dni powinien złożyć on podpis pod nową umową z "Nerazzurimi".



Hiszpańska "Marca" dodała, że Chilijczyk pojawił się dzisiaj na treningu "Dumy Katalonii", aby pożegnać się z klubowymi kolegami i zabrać resztę swoich rzeczy. Vidal przeszedł do Barcelony w sierpniu 2016 roku. Od tego momentu rozegrał 96 spotkań w La Liga, podczas których zdobył 11 bramek i zaliczył 10 asyst.



Obecny trener Interu Mediolan Antonio Conte prowadził Vidala podczas pracy w Juventusie. W barwach "Starej Damy" wystąpił w 171 meczach i strzelił 48 bramek.



