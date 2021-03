Serie A. Arturo Vidal po operacji kolana

Pomocnik Interu Mediolan Arturo Vidal przeszedł operację kolana. Na razie nie wiadomo, jak długo chilijski piłkarz nie będzie mógł grać. 33-letni zawodnik ma w najbliższych dniach rozpocząć rehabilitację - poinformował klub, lider włoskiej ekstraklasy.

Vidal dołączył do Interu we wrześniu zeszłego roku. Wcześniej dwa lata grał w barwach Barcelony, a w sezonach 2015-18 reprezentował barwy Bayernu Monachium.



Włoskie media podają, że jego przerwa w grze potrwa około miesiąca, co oznacza, że nie zagra w czterech najbliższych meczach.



W tym sezonie Vidal rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelił dwa gole i miał dwie asysty.



Inter jest obecnie liderem włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Po 26 kolejkach ma 62 punkty, o sześć więcej od drugiego Milanu. Broniący tytułu Juventus Turyn jest trzeci - 52 punkty.