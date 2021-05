Wraz z końcem sezonu zakończy się też wypożyczenie Arkadiusza Recy do Crotone. Powrót piłkarza do Atalanty Bergamo nie jest zbyt prawdopodobny, ale wahadłowy nie powinien mieć problemu ze znalezieniem klubu na poziomie Serie A.

Reca poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do SPAL, obecny - do Crotone. Jego drużyna nie spisywała się najlepiej i spadła z Serie A, ale akurat do polskiego zawodnika mało kto miał pretensje.

25-letni zawodnik regularnie występował na lewym wahadle, grając w 30 ligowych spotkaniach. Strzelił w tym czasie dwa gole i zaliczył siedem asyst. Był najlepszym asystentem drużyny, a tylko trzech piłkarzy Crotone zdobyło więcej bramek od niego.



Reca był też pewniakiem do wyjazdu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Plany pokrzyżowała mu jednak kontuzja kolana.



Co dalej z Arkadiuszem Recą?

Przyszłość zawodnika nie jest jasna. W teorii - od nowego sezonu ponownie będzie piłkarzem Atalanty, z którą ma ważny kontrakt do czerwca 2022 roku. Trudno jednak przypuszczać, by piłkarz przebił się w zespole walczącym o Ligę Mistrzów, mając za rywala do składu Robina Gosensa.



Polak wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym i we Włoszech jest kilka klubów zainteresowanych jego usługami. Według włoskich mediów zainteresowane usługami Recy może być zwłaszcza Genoa CFC, która traci piłkarza grającego na tej pozycji.

14-krotny reprezentant Polski występuje na poziomie Serie A od 2018 roku. Dotychczas dla Atalanty, SPAL i Crotone rozegrał 58 ligowych spotkań.

