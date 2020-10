Arkadiusz Reca pokazał się z bardzo dobrej strony w ostatnim meczu i został doceniony przez włoskie media. To właśnie po faulu na reprezentancie Polski Crotone walczyło rzut karny i ostatecznie zremisowało z Juventusem 1-1. - To dobry zakup - napisali dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".

Arkadiusz Reca po braku możliwości gry w Atalancie ponownie został wypożyczony. Reprezentant Polski przeniósł się do Crotone, gdzie bardzo szybko pokazał swoje umiejętności.



W ostatnim spotkaniu przeciwko Juventusowi, Reca kilkukrotnie dobrze pokazywał się w akcjach ofensywnych i w 19. minucie został sfaulowany w polu karnym "Starej Damy" przez Leonardo Bonucciego. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Simy i zamienił go na bramkę.



- Arkadiusz ciągle atakował. Cztery dośrodkowania i również często był w biegu. Dobry zakup - napisali dziennikarze "la Gazzetty dello Sport", którzy przyznali mu ocenę 7.



Była to najwyższa nota w zespole i taką samą otrzymali jedynie Junior Messias i Luca Cigarini.



Atuty biegowe zawodnika docenili również dziennikarze innych portali. Włoski "Eurosport" ocenił go na 7, natomiast "Corriere dello Sport" przyznał mu notę 6,5. - Na skrzydle robił to co chciał - napisał rzymski dziennik.



Crotone w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Cagliari i będzie to starcie polskich defensorów. Zawodnikiem ekipy z Sardynii jest bowiem Sebastian Walukiewicz.



